Тегеран, , 16:51 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф заявил, что волю иранского народа не сломить, а присутствие США в регионе подходит к концу, об этом 6 января он написал на своей странице в Twitter.

«Вы все еще хотите слушать клоунов, высказывающихся по поводу нашей страны? Вы все еще думаете, что можете сломить волю нашего великого народа? Конец вредного присутствия США в Западной Азии подошел к концу», — подчеркнул Зариф.

В подтверждении своих слов дипломат привел снимки с многотысячных поминальных акций в честь генерала Касема Сулеймани.

Напомним, глава «Аль-Кудс» генерал Сулеймани был убит 3 января в аэропорту Багдада по приказу президента США Дональда Трампа. В результате чего иракский парламент принял решение изгнать иностранные войска со своей территории.

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