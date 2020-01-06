Рига, , 16:38 — REGNUM Депутат от фракции «Согласие» в сейме Латвии, Борис Цилевич, назвал лицемерием отказ латвийского Сейма объявить православное Рождество выходным днём, пишет портал mixnews.lv.

Борис Цилевич отметил, что православные и старообрядцы Латвии находятся, по сравнению с католиками и протестантами, в неравной ситуации. Партия Согласия неоднократно выступала с инициативой объявить православное Рождество выходным днём, и всегда партии правящей коалиции тем или иным способом игнорировали это предложение. Религиозные общины старообрядцев и православных крупнейшие в стране. Тем самым власть на деле отказывается признавать многообразие латвийского общества, заключил депутат.

Борис Цилевич назвал трансляции Латвийским телевидением Рождественских богослужений из Христорождественского храма Риги пропагандой.

» … Вы, пожалуйста, отмечайте, мы вас даже покажем, мы вас даже поздравим. Но дать людям возможность отпраздновать эти праздники и отметить в соответствии со всеми религиозными традициями и канонами, предоставив им выходной, государство не хочет. Своеобразное лицемерие!» — сказал депутат.