Москва, , 16:39 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил в ходе телефонных переговоров с главой национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Об этом 6 января сообщает пресс-служба российского ведомства.

В заявлении отмечается, что дипломаты обменялись мнениями по поводу «возможных совместных действий по снижению напряжённости и разрешению кризисных ситуаций в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о недопустимости выяснения ирано-американских отношений на территории Ирака. По словам турецкого лидера, превращение Ирака в арену конфликта между Вашингтоном и Тегераном представляет серьезную угрозу региональной безопасности и наносит ущерб стабильности.

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