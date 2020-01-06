Эр-Рияд, , 16:28 — REGNUM Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан выразил надежду на то, что ситуация в регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани не обострится, об этом 6 января сообщает Al Arabia.

«Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация в регионе не обострялась. Эта ситуация очень опасна и мы должны осознавать риски, которые чреваты не только региону, но и глобальной безопасности», — отметил Фархан в комментарии изданию.

Принц также подчеркнул, что королевство выражает надежду на то, что все стороны конфликта не допустят дальнейшую эскалацию напряженности.

Напомним, 3 января американский беспилотник нанес удар по колонне автомобилей в аэропорту Багдада, в результате чего был убит глава иранских спецслужб «Аль-Кудс» Касем Сулеймани. Приказ об убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Ирака начали подготовку к выводу американских войск