Лондон, , 16:16 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил тревогу по поводу заявлений Ирана о выходе из ядерной сделки, об этом 6 января рассказал его пресс-секретарь, общаясь с журналистами.

Также в канцелярии главы британского правительства отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о вероятной атаке на культурные объекты Ирана.

Лондон утверждает, что существуют международные конвенции, запрещающие нападения на объекты культурного наследия.

Напомним, отношения между Ираном и США значительно осложнились после убийства 3 января главы иранских спецслужб «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. Приказ о ликвидации высокопоставленного военного отдал лично Трамп.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Ирака начали подготовку к выводу американских войск