Кабул, , 15:12 — REGNUM Посол США в Афганистане Джон Басс покинул Кабул, завершив свою двухлетнюю дипломатическую миссию в этой стране, об этом 6 января сообщает Associated Press.

Решение о замене дипломатического представителя было принято после осложнения ситуации на Ближнем Востоке. До назначения нового посла обязанности Басса будет исполнять Росс Уилсон, ранее занимавший пост посла в Турции и Азербайджане.

Напомним, в Афганистан власти США вторглись в 2001 году, после терактов в Нью-Йорке. С тех пор воинский контингент постоянно присутствовал в этой стране.

Президент США Дональд Трамп начал переговоры с представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью заключения мира и возможности полного выведения войск из страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Как ИГИЛ* накопил и легализовал «золото халифата»