Берлин, , 15:11 — REGNUM Министерство иностранных дел Германии выступило с заявлением о надежде на спасение ядерной сделки с Ираном, об этом 6 января сообщает Reuters.

«Нашей целью остается сохранить соглашением. Мы ведем переговоры по данному вопросу», — говорится в заявлении немецкого внешнеполитического ведомства.

Заявление последовало в ответ на решение правительства Ирана выйти из ядерной сделки, заключенной в 2015 году. Тегеран принял подобное решение после убийства ВВС США генерала Касема Сулеймани.

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