Багдад, , 14:54 — REGNUM Власти Ирака начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны. Об этом сегодня, 6 января, заявил представитель главнокомандующего вооружёнными силами Ирака Абдель Керим Халф.

Он рассказал, что официальный Багдад требует того, чтобы деятельность международной коалиции по борьбе с терроризмом во главе с США была ограничена в Ираке консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих.

«Последние американские удары — глупость, в отношении которой невозможно молчать», — подчеркнул Халфа.

Также он заявил, что правительство уже ограничило наземное и воздушное передвижение сил американской коалиции и «не позволит им двигаться куда-либо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США приказал убить в Багдаде командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани и заместителя главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандиса. Оба они были убиты ракетным ударом.

Иран после этого обещал «страшно» отомстить американцам, а Ирак потребовал вывода американских войск.

Однако президент США Дональд Трамп заявил, что ни о каком выводе американких войск не может быть и речи, пока Багдад не заплатит за всю ту военную инфраструктуру, что Вашингтон возвел для себя на иракской территории.