Токио, , 13:43 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о том, что правительство планирует отправить войска на Ближний Восток для защиты коммерческих интересов, об этом 6 января он рассказал во время пресс-конференции в городе Киото.

Абэ отметил, что международное сообщество должно предпринять шаги по деэскалации напряженности в регионе, Токио же планирует обеспечить безопасность своих коммерческих судов, поэтому и желает направить в регион флот.

Заявление было сделано после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада, что значительно усугубляет напряженность между Ираном и Соединенными Штатами.

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