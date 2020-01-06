Анкара, , 13:42 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, об этом 6 января сообщает Anadolu Ajansi.

Стороны обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также вопросы двусторонних отношений, представляющие взаимный интерес. Подробности переговоров не разглашаются.

Турция ведет активную внешнюю политику и имеет свои интересы в Сирии и в Ливии. В первой стране она сражается с курдскими повстанцами, признанными Анкарой террористическими группировками. А в Ливии оказывает поддержку Правительству национального согласия.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии