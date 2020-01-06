Багдад, , 13:40 — REGNUM Известный в Ираке командующий одним из отрядов ополченцев Кайс аль-Хазали заявил, что Россия и Китай могут заменить военное присутствие США в стране, об этом 6 января он рассказал на своем канале в YouTube.

«Иракскому правительству могут оказывать военную поддержку любые источники. Есть много таких источников, в частности Россия, Китай, другие страны», — говорится в заявлении аль-Хазали.

Заявление лидера военизированной группировки прозвучало после того, как парламент Ирака принял решение о выводе иностранных войск с территории страны, что в свою очередь, стало ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада.

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