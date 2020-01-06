Вашингтон, , 13:16 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, похоже, взбешен желанием властей Ирака выдворить из своей страны американские войска и требует от Багдада «миллиарды долларов», а также грозит «значительными санкциями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп отдал приказ убить иранского генерал-майора, командующего спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Генерал прибыл в Багдад по приглашению премьер-министра этой страны и в аэропорту его встречал заместитель главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандис. Оба они, а также еще девять человек погибли в результате ракетного удара США.

Власти Ирана уже пообещали «страшно» отомстить США за это убийство.

Власти Ирака также разгневаны, так как убитые были героями войны против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а аль-Мухандис, к тому же, занимал официальную должность.

Парламент Ирака принял резолюцию с требованием вывести американские войска с территории страны. Вскоре это официальное требование будет передано властям США.

Трамп, который ранее выступал за вывод американских войск из Ирака, похоже не ожидал такого поворота событий.

Теперь он начал грозить Ираку санкциями и фактически требовать деньги за вывод войск.

«Если будет какая-то враждебность, если они (Ирак — ИА REGNUM) сделают что-то, что покажется нам неприемлемым, мы введём санкции против Ирака, очень значительные санкции», — сказал президент США.

Он подчеркнул, что санкции эти будут настолько значительными, что существующие санкции против Ирана покажутся «какими-то скучным».

Также Трамп припомнил, что США имеют в Ираке довольно значительную военную инфраструктуру и в случае вывода войск, Вашингтон потребует у Багдада денег за эти объекты. Много денег.

«У нас есть очень дорогая авиабаза, которая находится там. Её строительство обошлось в миллиарды долларов. Задолго до меня. Мы не уйдём, если они не заплатят нам за неё», — добавил Трамп.