Маскат, , 13:32 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский встретился с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди, сообщает 6 января пресс-служба главы украинского государства.

Как сообщает пресс-служба Зеленского, стороны обсудили сотрудничество государств в торгово-экономической области, а также — вопросы связанные с инвестициями в украинскую экономику.

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В ходе встречи Владимир Зеленский, в частности, сообщил «об условиях и преимуществах» для ведения бизнеса на Украине для инвесторов из других государств. Также украинский лидер призвал принять участие «в проведении большой приватизации» на Украине. В офисе президента Зеленского также сообщили, что оманская сторона приняла приглашение украинского лидера посетить Украину.

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ИА REGNUM напоминает, 5 января после того, как украинским средствам массовой информации стало известно, что украинский лидер вместе с семьей находится в Омане, где его видели отдыхающим, в офисе Владимира Зеленского заявили, что ему предстоит в Султанате Оман ряд официальных встреч.

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