Ташкент, , 11:11 — REGNUM Узбекистан разминировал госграницу с Таджикистаном, сообщил ИА REGNUM источник в силовых ведомствах Узбекистана.

По его словам, подразделения узбекских саперов перед наступлением нового года провели большую работу, в настоящее время участки государственной границы, преимущественно в горных районах, которые ранее были заминированы, теперь не представляют опасности для людей и животных.

Вместе с этим, официального сообщения узбекских властей по этому вопросу пока не обнародовано.

Минирование госграницы было осуществлено Узбекистаном в одностороннем порядке в начале 2000 годов. В то время официальный Ташкент объяснял такие действие необходимостью защиты от проникновения боевиков с таджикской территории.

За этот период на минах, по данным СМИ, подорвались более 800 гражданских лиц, из которых 474 человека погибли.