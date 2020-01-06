Вашингтон, , 11:55 — REGNUM В посольстве США на Украине поздравили так называемую Православную Церковь Украины с первой годовщиной получения томоса об автокефалии, который был вручен представителю псевдорелигиозной структуры Епифанию год назад патриархом Варфоломеем в Стамбуле. Соответствующая запись появилась в аккаунте дипломатического ведомства в социальной сети Twitter 6 января.

«Мы еще раз подчеркиваем нашу крепкую поддержку права украинцев свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства», — отметили также в посольстве.

ИА REGNUM напоминает, 6 января 2019 года «Православная Церковь Украины», образованная 15 декабря 2018 года при активном участии бывшего президента Украины Петра Порошенко, получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии (церковно-административной независимости). Исходя из положений документа, врученного Варфоломеем, была зафиксирована зависимость «ПЦУ» от Константинопольской Православной Церкви.

Петр Порошенко неоднократно заявлял о том, что новая украинская «церковь» создается как независимая от Москвы (РПЦ). Подчеркнем, что раскольники, образовавшие «ПЦУ», — так называемые Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата и Украинская Автокефальная Православная Церковь от РПЦ (или России) не зависели.

В то же время, на Украине часто заявляют о якобы зависимости канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата от РПЦ. Однако томос, который был вручен УПЦ МП еще в 1990 году покойным патриархом Алексием II четко фиксирует, что данная Церковь является самостоятельной и независимой в своем управлении.