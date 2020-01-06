Тегеран, , 11:06 — REGNUM Дочь убитого американцами иранского генерал-майора Касема Сулеймани Зейнаб на траурной церемонии похорон своего отца предупредила США и Израиль о последствиях этого преступления. Об этом сегодня, 6 января, сообщает агентство Reuters.

«Безумный Трамп, не думай, что со смертью моего отца все закончится», — сказала Зейнаб.

Она также подчеркнула, что для США и Израиля настал «черный день».

Сегодня в Тегеране проходит церемония прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани. Завтра останки генерала перевезут в его родной город Керман, где он будет похоронен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп отдал приказ убить иранского генерал-майора Касема Сулеймани в тот момент, когда он прибыл в Багдад.

Власти Ирана пообещали «страшно» отомстить американцам за это преступление.