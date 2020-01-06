6 января 2020 | Время чтения 13 мин

Станислав Стремидловский, , 09:52 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Эскалация напряженности между Вашингтоном и Тегераном после гибели одной из ключевых фигур иранского истеблишмента, ставшего жертвой американского воздушного нападения генерала Касема Сулеймани, вызывает беспокойство Святого престола, передает Vatican News (Ватикан). Папа Римский Франциск следит за развитием событий и молится о мире. Корреспондент издания побеседовал об этом с апостольским нунцием в Иране монсеньором Лео Боккарди. «Понтифик был проинформирован о том, что происходит в эти часы во всем регионе, а также в Иране, после убийства генерала Сулеймани, — сказал монсеньор. — Все это вызывает озабоченность и показывает, насколько трудно строить мир и верить в него. Хорошая политика находится на службе мира; все международное сообщество должно поставить себя на службу миру, и не только в этом регионе, но и во всем мире. Несомненно, в настоящее время в Иране наблюдается большая напряженность. Состоялись манифестации, на которых неожиданно имели место насилие, боль и протесты». Это очень трудный и деликатный момент. Что теперь наиболее важно? «Необходимо снизить напряженность, призвать всех к переговорам и поверить в диалог, зная, о чем нас всегда учила история: война и оружие не могут быть решением проблем, стоящих сегодня перед планетой. Мы должны верить в переговоры, верить в диалог. Нужно отказаться от конфликта и «вооружиться» иным «оружием» — справедливостью и доброй волей», — отвечает нунций. Для использования «оружия» справедливости и доброй воли «мы должны и впредь прилагать все усилия к тому, чтобы привлекать внимание международного сообщества к положению на Ближнем Востоке. Эта ситуация должна быть урегулирована, и каждый призван облечься в ответственность за нее. Pacta sunt servanda («Договоры должны соблюдаться»), говорится в важном правиле дипломатии, и правила закона должны соблюдаться всеми».

Папа Франциск призывает США и Иран проявить сдержанность на фоне растущей напряженности, сообщает The Tablet (Лондон, Великобритания). Он посетовал на «ужасную атмосферу напряженности» в мире, предупредив, что война приносит только «смерть и разрушение». Высказывания понтифика звучат спустя несколько дней после убийства американцами высокопоставленного иранского генерала Сулеймани и обещания Тегерана ответить «суровой местью». После воскресной молитвы 5 января на площади Святого Петра папа Франциск призвал «все стороны поддерживать пламя диалога и самоограничений», а затем призвал всех молча помолиться. Это первое публичное выступление понтифика по поводу ирано-американского конфликта после убийства Сулеймани.

Иракцы опасаются, что их страна, уставшая от многолетней войны, может быть втянута в конфликт между Вашингтоном и Тегераном после убийства в Багдаде генерала Сулеймани, пишет National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). «Мы молились в дни Рождества о мире на земле, и эта месть Америки вызывает у нас большую тревогу о том, что дальше будет», — заявил халдейский архиепископ Юсиф Томас Миркис из Киркука. По его словам, покушение «может разделить население», часть которого «против», а часть «за». Монсеньор считает, что убийство иранского генерала, известного как архитектор прокси-войн Тегерана на Ближнем Востоке, может спровоцировать дальнейшие сектантские разногласия в Ираке между мусульманами-суннитами и шиитами. «Мы лишь молимся о том, чтобы ситуация стала спокойной и мирной, — сказал Миркис. — Ситуация в Багдаде и на юге страны более тревожная. В Киркуке и Иракском Курдистане все по-прежнему спокойно. На сегодня это все, что можно сказать».

Тегеран размышляет над ответом на убийство Сулеймани, рассказывает La Croix (Париж, Франция). Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал «отомстить» за смерть этого национального героя, названного «мучеником». Говорится, что за него ответят «в нужном месте и в нужное время». Когда и где? Столицы Ближнего Востока и других стран затаили дыхание. «Ни США, которые не хотят оставаться в Ираке, ни Иран, значительно ослабленный американскими санкциями, не заинтересованы в ведении войны, — считает французский политолог Мириам Бенраад. — Скорее всего, они будут продолжать вести свою «прокси-войну», наращивая столкновения через свои ретрансляторы в регионе». В краткосрочной перспективе первые реакции следует ожидать в Ираке. Не менее вероятно, что убийство Сулеймани повлияет на предстоящие в феврале парламентские выборы в Иране. В ходе избирательной кампании ни один политический лагерь или деятель не осмелится выступить за прямые переговоры с Соединенными Штатами, доработать ядерную сделку или попытаться улучшить отношения между Ираном и Европой, предсказывает глава Центра прикладных исследований в партнерстве с Востоком в Берлине Аднан Табатабай. Укрепит ли решение президента сторонников жесткой линии в Иране? Этого опасается исследователь французского правительственного Национального центра научных исследований (CNRS) Бернар Хуркад. Он отмечает, что иранцы устали от операций за границей, которые дорого обходятся стране, но «американцы убили их маленького Бонапарта». Поэтому укрепятся те, кто говорят, что бесполезно вести переговоры с Западом, что там уважают только обладателей ядерной бомбы.

Забудьте о швейцарцах: как насчет Ватикана в качестве брокера отношений между США и Ираном? Этим вопросом задается Crux (Денвер, США). Как известно, Вашингтон и Тегеран не имеют дипломатических отношений с 1980 года. Официально обе страны общаются через посольство Швейцарии в Тегеране. Именно швейцарским дипломатам был озвучен протест Ирана в связи с убийством генерала Сулеймани. Понятно, что прямые американо-иранские контакты сейчас невозможны, но общаться надо. Есть основания полагать, что выбор Ватикана в качестве посредника может стать хорошим решением. С одной стороны, папа Франциск с трудом воспринимается Вашингтоном как честный брокер, учитывая, что понтифик и его команда ясно выразили свое отвращение к американским религиозным консерваторам, которые составляют важную часть электоральной базы президента США Дональда Трампа. С другой стороны, есть ряд американских католических лидеров, имеющих влияние в администрации Трампа. Наконец, для иранского теократического руководства, исполненного религиозными смыслами и лексикой, Ватикан — это единственный серьезный глобальный игрок, которого Тегеран может воспринимать серьезно. Поэтому папа Франциск для начала мог бы лично написать как Трампу, так и Хаменеи, подобно тому, как он написал в 2014 году кубинскому лидеру Раулю Кастро, а затем президенту США Бараку Обаме, что помогло проложить путь к восстановлению дипломатических отношений между Гаваной и Вашингтоном. Франциск мог бы предложить посреднические услуги между Ираном и США или, по крайней мере, стать каналом связи между двумя странами. Наконец, Ватикан может отправить личных эмиссаров в Тегеран и Вашингтон, призывая их проявлять сдержанность. А еще более смелой идеей стало бы заявление понтифика о намерении посетить Ближний Восток, причем, иранских и американских официальных лиц вместе с другими региональными игроками созвать вместе. Местом встречи мог бы стать Ливан.

Православные патриархаты объединились в защите Сербской православной церкви в Черногории, передает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Константинопольский патриарх Варфоломей выступил с просьбой пересмотреть закон о свободе вероисповедания, одобренный черногорским парламентом в ночь с 26 на 27 декабря прошлого года, и положить конец насилию против местных епископов Сербского патриархата. «Сегодня никто не должен оставаться в стороне от того, что происходит в мировом православии», — подчеркнул патриарх Московский и всея Руси Кирилл, призывая направить письма поддержки митрополиту Черногорско-Приморскому Амфилохию, чтобы «выразить ему свою любовь и сказать, что Русская церковь с православными Черногории. Очень важно, чтобы те, кто сегодня страдает в Черногории, чувствовали поддержку нашей Церкви».

Черногория переживает напряженность перед православным Рождеством, сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия). Десятки тысяч человек протестуют против спорного церковного закона, который уточняет права собственности на здания и недвижимость, которые были во владении Церквей до 1920 года. Принятое решение отвергает Сербская православная церковь, которая доминирует в Черногории и подчиняется Белграду. С ней конкурирует новая автономная Черногорская православная церковь, которую поддерживает правительство в Подгорице. Сербский патриархат опасается, что его храмы и монастыри в Черногории будут отняты. Сербская православная церковь является самой большой Церковью в Черногории. Меньшая черногорская не признается другими крупными Церквами.

«Ливийские грезы» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана раскалывают арабский мир, пишет AsiaNews (Рим, Италия). Эрдоган хочет вернуться в Ливию, чтобы использовать ее как плацдарм для строительства «экономического халифата» спустя 108 лет после того, как Италия отняла этот регион у Османской империи, приведя в движение процесс ее коллапса и расчленения. Рим попросил Анкару не предпринимать военного вторжения в Ливию, но Турция основывает свои действия на просьбе о вмешательстве ливийского правительства, следуя соглашению между турками и признанным международным сообществом ливийскими властями. На самом деле, за исключением Катара, Турция не смогла найти союзников и изолирована в своей сумасбродной авантюре в Ливии. Даже Россия, ее мощный союзник в Сирии, критически относится к турецким планам. Попытки Анкары создать союз с Тунисом и Алжиром, оказались тщетными. Турция оказывается в тупике, раскалывая суннитов, уже разделенных между теми, кто вдохновляется «Братьями-мусульманами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и последователями ваххабизма.

Как заявил новый армянский патриарх Константинополя Саак Машалян, «все меньшинства в Турции согласны с тем, что мы переживаем наиболее комфортную эпоху во время правления Партии справедливости и развития (ПСР)», информирует Agenzia Fides (Ватикан). Именно так, по сообщениям турецких изданий, он видит ситуацию. Некоторые заявления, приписываемые патриарху и опубликованные, например, турецкой газетой Akşam daily, похоже, обречены вызвать дискуссию. В своей похвале нынешнего положения меньшинств в Турции, которую возглавляет Эрдоганом, армянский патриарх упоминает об поправках в закон о церковных фондах (внесены в 2008 году). Патриарх добавляет, что «понятие меньшинств использовалось для вмешательства во внутренние дела Турции со времен Османской империи», и что его община довольна заботой государства, так как ее представители могут легко связаться с Эрдоганом, министры совершают частые визиты, а губернатор Стамбула Али Ерликая «всегда уделяет пристальное внимание их проблемам». Машалян также отметил, что армянская община в Турции не имеет никакого отношения к армянской диаспоре. «Мы, — подчеркнул патриарх, — решили остаться в стране и жить вместе с остальными людьми. Диаспора осталась в прошлом».

Католической церкви в Польше удалось занять место в общественной жизни в соответствии с духом Второго Ватиканского собора, отмечает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). В государственном пространстве это отражено в конкордате и конституционном принципе «автономии и сотрудничества», который определяет религиозную модель страны. Таким образом, в 1990-х годах у нас была разработана одна из лучших моделей позиционирования Церкви в публичном пространстве в Европе. Ситуация начала меняться после выборов 2015 года. Парадокс, власть перешла к партии «Право и Справедливость» (PiS), которая отдает предпочтение Церкви и заявляет о своей верности христианским ценностям. Между тем, опросы, проведенные в августе 2016 года, менее чем через год после выборов, показывают, что положительные оценки Церкви снижаются на 7 процентных пунктов, достигая 55%. С чем это связано? Возможно, сама Церковь в некоторой степени виновата. А именно, после того, как PiS пришел к власти, Церковь значительно ограничила свою роль «критической совести демократии». Она не хочет подрезать крылья партии, которая заявляет о поддержке христианских ценностей. Но она заплатит за это большую цену. Родился стереотип о союзе Церкви с «Правом и Справедливостью», союз «алтаря с престолом». И такой союз никогда в истории не был полезным для Церкви. Церковь всегда проигрывала, когда она тесно сотрудничала с политическими кругами, которые явно поддерживали ее. Это происходит и в Польше, хотя между Церковью и правительственным лагерем «хороших перемен» возникли споры по некоторым вопросам. Но, к сожалению, стереотип «союз алтаря с престолом» распространен. В результате противники PiS — а они составляют около 40% населения — сегодня смотрят на Церковь как на «элемент правящего лагеря». В результате многие оппозиционные силы ведут беспощадную борьбу против Церкви, полагая, что это ослабит правящий лагерь. Они начинают относиться к Церкви как к «мальчику для битья». А значит ее авторитет следует ослабить. Отсюда абсурдные требования о введении принципа «разделения Церкви и государства», помимо того факта, что такое разделение существует, подтверждено в конкордате и Конституции.

Ватикан — это самое стабильное государство в Европе. Об этом в интервью Vatican insider (Турин, Италия) заявил посол России при Святом престоле Александр Авдеев. «Прежде всего, я думаю, что Святой престол, как и Россия, заинтересован в стабильности мира, основанном на сотрудничестве», — подчеркнул посол. По его словам, существует общая обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. И «мы находимся на одной волне в том, что касается необходимости урегулирования конфликтов на основе международного права». Сейчас в моде санкции. Соединенные Штаты навязывают их даже своим собственным союзникам. Позиция Ватикана же в том, что санкции должны соответствовать уставу ОООН и одобрены Советом Безопасности ООН. Авдеев отметил призывы папы Франциска и Святого престола спасти христиан на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Папа и патриарх Кирилл также говорили об этом в совместном документе, который подписали на своей исторической встрече в Гаване. Президент России Владимир Путин является мировым лидером, который несколько раз посещал понтифика. Что это — хорошие манеры или геополитическая стратегия? По словам посла, в своих беседах Франциск и Путин затрагивали содержательные вопросы. «Я считаю, что есть и личная симпатия, — заявил российский дипломат. — Они также говорили о том, как можно эффективно сохранить христианские ценности, которые рискуют раствориться в контексте дикого глобализма, в котором мы живем, в атмосфере доминирующего псевдолиберализма, который отменяет социальные обязанности и усиливает неограниченное стремление к следованию собственных инстинктивных побуждений и субъективных интересов. Псевдолиберализм также является врагом подлинного либерализма».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала «Рускатолик.рф»; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».