Киев, , 10:10 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин оценил перспективы Украины на сегодняшний день вступить в НАТО и стать членом Европейского Союза, о чем политик сообщил в интервью газете «Сегодня», опубликованном 5 января.

Климкин отметил, что вопрос вступления государства в НАТО и ЕС связан с «перезагрузкой», необходимостью изменения Украины.

«Такая Украина, как сейчас… шансов на вступление в ЕС и НАТО не имеет, поскольку она, как там считают, внутренне нестабильная с точки зрения слабости украинской политической нации, слабости нашей идентичности, слабости нашей системы, потому что она олигархическая», — отметил политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Павел Климкин достаточно резко отреагировал на информацию о количестве жителей Донбасса, принятых в гражданство РФ в прошлом году, назвав выдачу Москвой паспортов «прямой российской агрессией». Отметим, что согласно официальным источникам, в прошлом году в гражданство России было принято порядка 200 тысяч жителей Донбасса, 60 тысяч из которых — проживают на территориях, оккупированных Киевом.

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