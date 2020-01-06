Киев, , 09:19 — REGNUM Глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко прокомментировал заявление шведского музыканта под псевдонимом Dr. Alban относительно содействия президента Украины Владимира Зеленского въезду иностранного исполнителя на территорию государства. Об этом Дейнеко написал 5 января на своей странице в социальной сети Facebook.

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Глава пограничной службы отметил, что музыкант пересекал украинскую границу в соответствии с законодательством, которым руководствуются пограничники при оформлении въезда на территорию государства иностранцев. При этом Дейнеко подчеркнул, что вопрос пограничного контроля находится исключительно в компетенции возглавляемого им ведомства. И никто, включая президента страны, по словам главы пограничной службы, не может повлиять на решение пограничников пропускать или не пропускать на территорию страны то или иное лицо.

Также Дейнеко отметил, что отказать иностранному гражданину в пересечении границы можно по поручению правоохранительных органов. «Однако в случае его отсутствия и наличия необходимых документов они могут быть пропущены в Украину», — подчеркнул он.

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ИА REGNUM напоминает, ранее шведский исполнитель, принявший участие в новогоднем выпуске «Вечернего квартала», на своей странице в одной из социальных сетей сообщил, что ему был запрещен въезд на территорию Украины из-за того, что ранее музыкант выступал в российском Крыму, который он назвал «спорным». Но как отметил исполнитель, вопрос со въездом на Украину решился после вмешательства Владимира Зеленского. После того, как о записи музыканта стало известно на Украине, под постом исполнителя стали появляться комментарии, в частности, относительно Крыма от граждан Украины, которые видимо пояснили музыканту свою точку зрения на принадлежность Крымского полуострова. В итоге музыкант исправил свою запись в социальной сети.

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Отметим, что Киев считает Крым своей территорией, не признавая решение жителей полуострова воссоединиться с Российской Федерацией, принятое ими в 2014 году.