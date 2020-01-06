Киев, , 08:38 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила о подготовке политической силой запроса в офис президента и Министерство иностранных дел Украины относительно запланированных встреч украинского лидера Владимира Зеленского в Султанате Оман. Об этом депутат написала 5 января на своей странице в социальной сети Facebook.

В сообщении депутат ЕС прокомментировала информацию, опубликованную пресс-службой офиса президента Зеленского относительно прибытия в страну главы государства за свой счет и предстоящих встречах «на высшем уровне».

В запросе, который готовит политическая сила, возглавляемая Петром Порошенко, будут затронуты вопросы относительно того, «кто именно из представителей этих ведомств будет сопровождать главу государства на этих ответственных встречах, какие конкретно вопросы и с кем будут обсуждаться, каких результатов ожидать», — отметила Климпуш-Цинцадзе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в офисе украинского лидера сообщили, что президент Украины встретился с министром иностранных дел Султаната Оман. Сообщение последовало несколько часов спустя после того, как средствам массовой информации стало известно местонахождение Владимира Зеленского и его семьи.

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