Киев, , 08:09 — REGNUM Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш поддерживает желание президента Украины Владимира Зеленского отдыхать с семьей в Омане, но не понимает, для чего необходимо было «наспех организовывать фото с уважаемым министром» иностранных дел Султаната Оман Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Об этом политик написала 5 января на своем telegram-канале.

Также политик не понимает зачем необходимо было «сочинять истории» о разговоре об инвестициях и торговле между Зеленским и министром иностранных дел Султаната Оман. Лукаш подчеркнула, что в Султанате Оман этим вопросом занимаются другие должностные лица, например, министр финансов и торговли. Кроме того, политик подчеркнула, что и на Украине этим вопросом должен заниматься Кабинет министров, а президент Украины такими полномочиями не наделен.

«Отдельный разговор — об уровне встречи, так как переговоров там не было и быть не могло. Официальный Оман молчит. Итак, была встреча и фотографирование, где высшее должностное лицо одного государства зачем-то встретилось с не равным по статусу должностным лицом другого государства. И мы понимаем зачем: очередная попытка оправдаться. Эта наспех состряпанная история — полный провал», — отметила Лукаш.

В качестве заключения она отметила, что эта история порождает аналогию с Петром Порошенко, получившим в украинском народе прозвище «Петр Мальдивский» за тайную поездку на отдых на Мальдивские острова вместе с семьей на новогодние праздники в 2018 году.

Читайте также: Зеленского заметили отдыхающим вместе с семьей в Омане — СМИ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимира Зеленского вместе с семьей утром 5 января заметили отдыхающим в Омане, о чем сообщили украинские средства массовой информации. Позже местонахождение украинского лидера подтвердили и в пресс-службе Офиса президента Украины, отметив, что в Омане Зеленский планирует встретиться с представителями руководства страны по вопросам, связанным, в частности, с сотрудничеством государств в торгово-экономическом секторе. Позже в пресс-службе Зеленского появилась информация о встрече президента Украины с министром иностранных дел Омана.

Читайте также: На Украине подтвердили, что Зеленский находится в Омане

Читайте также: Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Омана