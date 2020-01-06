Киев, 6 января 2020, 08:09 — REGNUM Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш поддерживает желание президента Украины Владимира Зеленского отдыхать с семьей в Омане, но не понимает, для чего необходимо было «наспех организовывать фото с уважаемым министром» иностранных дел Султаната Оман Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Об этом политик написала 5 января на своем telegram-канале.
Также политик не понимает зачем необходимо было «сочинять истории» о разговоре об инвестициях и торговле между Зеленским и министром иностранных дел Султаната Оман. Лукаш подчеркнула, что в Султанате Оман этим вопросом занимаются другие должностные лица, например, министр финансов и торговли. Кроме того, политик подчеркнула, что и на Украине этим вопросом должен заниматься Кабинет министров, а президент Украины такими полномочиями не наделен.
В качестве заключения она отметила, что эта история порождает аналогию с Петром Порошенко, получившим в украинском народе прозвище «Петр Мальдивский» за тайную поездку на отдых на Мальдивские острова вместе с семьей на новогодние праздники в 2018 году.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимира Зеленского вместе с семьей утром 5 января заметили отдыхающим в Омане, о чем сообщили украинские средства массовой информации. Позже местонахождение украинского лидера подтвердили и в пресс-службе Офиса президента Украины, отметив, что в Омане Зеленский планирует встретиться с представителями руководства страны по вопросам, связанным, в частности, с сотрудничеством государств в торгово-экономическом секторе. Позже в пресс-службе Зеленского появилась информация о встрече президента Украины с министром иностранных дел Омана.
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