Вашингтон, , 08:00 — REGNUM Власти США продолжают считать свою марионетку Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы после того, как он был смещен с поста спикера Национальной ассамблеи. Об этом написал на своей странице в сети микроблогов Twitter помощник государственного секретаря США по вопросам Западного полушария Майкл Козак.

Напомним, что срок полномочий Гуайдо на посту спикера парламента истек. На прошедшем заседании Национальной ассамблеи был изран новый спикер — Луис Парра — бывший член партии «За справедливость».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уже заявил, что Гуайдо из Национальной ассамблеи выгнали его же сторонники. Также Мадуро подтвердил, что у Национальной ассамблеи теперь новый спикер. Однако после заседания ассамблеи в редакции одной из местных газет Гуайдо был вновь провозглашен спикером группой оппозиционеров.

«Хуан Гуайдо остается временным президентом Венесуэлы в соответствии с конституцией. На фальшивом заседании Национальной ассамблеи сегодня утром не было кворума. Не было голосования. Это фарс», — написал помощник госсекретаря США Козак.

Представитель пресс-службы Евросоюзной комиссии по внешней политике Петер Стано также заявил, что ЕС будет считать Гуайдо спикером Национальной ассамблеи.

«ЕС продолжает признавать Хуана Гуайдо легитимным председателем Национальной ассамблеи до того момента, пока не будут обеспечены надлежащие условия для голосования», — заявил Стано.

Страны так называемой группы Лима (14 стран Латинской Америки враждебные Венесуэле) также заявили, что не признают нового спикера Ассамблеи.