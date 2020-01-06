Вашингтон, , 07:58 — REGNUM Демократы намерены бороться с президентом США Дональдом Трампом и не дать ему развязать новую войну на Ближнем Востоке, заявил 5 января в Twitter лидер меньшинства в Сенате США Чак Шумер.

«Президент Трамп, похоже, одержим началом очередной бесконечной войны на Ближнем Востоке», — предположил американский сенатор, отметив, что у главы Белого дома нет необходимых для этого полномочий.

Шумер заверил американцев, что намерен бороться с президентом США «изо всех сил» и поддержит аналогичные усилия сенаторов Тима Кейна, Берни Сандерса и других противников Трампа.

«Конгресс должен утвердить свою власть», — резюмировал сообщение Шумер.

Как сообщало ИА REGNUM, Чак Шумер заявил в интервью телеканалу ABС о провале внешней политике действующего американского президента, который устроил бардак в Сирии и во взраимоотношениях с КНДР и Россией.