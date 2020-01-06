Багдад, , 07:36 — REGNUM Ирано-иракская война не должна повторится, заявил в интервью The New Yorker президент Ирака Бархам Салех.

Добрососедские отношения с Ираном, по словам Салеха, соответствуют интересам не только Ирака, но и всего ближневосточного региона. В случае возникновения нового конфликта между странами, его масштаб и региональные последствия будут значительно отличаться от того, что было сорок лет назад, заявил иракский лидер.

«Иран наш сосед. У нас четырнадцать сотен километров границ с Ираном, — отметил Салех. — Мы не можем игнорировать Иран». Президент Ирака подчеркнул, что добрососедские отношения с Ираном соответствует национальным интересам страны. «Мы не хотим конфликта с нашим соседом, ни с одним из наших соседей», — отметил Салех.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани поддержал решение иракского парламента о выводе иностранного военного контингента с территории Ирака и назвал это решение «началом стабилизации» в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Ирака предостерег мир от новой войны в регионе