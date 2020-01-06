Багдад, , 07:20 — REGNUM От стабильности Ирака зависит стабильность соседних стран, и разрушая хрупкий мир и безопасность в Ираке американцы ставят под угрозу и весь Ближний Восток, заявил 5 января в интервью The New Yorker президент Ирака Бархам Салех.

Перечисляя ведущиеся в мире последние полтора века войны, президент отметил, что основным источником нестабильности в мире остается Ближний Восток. Именно поэтому обеспечение безопасности в этом регионе должно стать ключевым моментом политики не только Ирака и его соседей.

По словам Салеха, Ирак-Месопотамия имеет важное геополитическое значение. «Нам нужно сохранить эту стабильность, чтобы создать любой региональный порядок и не допустить войны», — отмечает президент Ирака.

Напомним, ранее реагируя на выполненные ВВС США на территории Ирака убийства 25 иракских военных и иранского военного Касема Сулеймани, парламент Ирака принял решение о высылке с территории страны иностранного контингента, в частности американских военных.