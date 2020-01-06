Вашингтон, , 05:47 — REGNUM Обеспокоенность вызванной убийством иранского генерала ситуацией на Ближнем Востоке в частности и вообще бездарной внешней политикой президента США Дональда Трампа выразил лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер в интервью телеканалу ABC.

«Давайте посмотрим правде в глаза, этот президент навел бардак во внешней политике», — заявил Шумер, перечисляя «достижения» Трампа. По мнению лидера меньшинства, за время президентства Трампа произошло усиление Северной Кореи, США запутались в Сирии, «каждую встречу, которую он проводит с Путиным, он проигрывает».

»Нам не нужно, чтобы этот президент совершал неуклюжие действия или импульсивно втягивал нас в большую войну», — заявил Шумер, подчеркнув намерение приложить все усилия для того, чтобы сменить главу Белого дома.

Ранее председатель Палаты представителей США Ненси Пелоси заявила о провокационности операции по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, последствия которой ставят под угрозу США и их союзников.

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