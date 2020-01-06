Вашингтон, , 05:25 — REGNUM Решение Тегерана о выводе американских войск может обойтись Ираку очень и очень дорого. О намерении ввести невиданные ранее «очень большие» антииракские санкции президент США Дональд Трамп озвучил прессе 5 января, передает телеканал CNBC.

«Если они действительно попросят нас уйти, …мы наложим на них такие санкции, каких они никогда не видели», — пригрозил Трамп.

По словам президента, только одна авиабаза построенная американцами в Ираке обошлась США в миллиарды долларов. «Мы не уйдем, если они не заплатят нам за это», — заявил глава Белого дома и вновь добавил о намерении ввести «очень большие» санкции.

Напомним, ранее реагируя на выполненные американскими ВВС убийство 25 иракских военных, а затем и убийство иранского генерала Касема Сулеймани парламент Ирака принял решение о выводе иностранных войск с территории страны. Данное решение поддержал президент Ирана Хасан Рухани. Между тем в правящей партии Ирака «Дава» заявили о недопустимости использования Вашингтоном территории страны для выяснения отношений с Ираном.