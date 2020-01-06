Вашингтон, , 04:47 — REGNUM В комитете по иностранным делам Палаты представителей напомнили президенту США закон о военных полномочиях от 1973 года и заметили, что он не является диктатором. Соответствующее сообщение появилось в Twitter’е комитета 5 января.

Сообщение Трампа о том, что он будет уведомлять Конгресс о военных действиях в Twitter и считает такие уведомления более чем достаточными, возмутили ряд членов Конгресса.

«Эта публикация в медиа послужит напоминанием о том, что военные силы находятся в Конгрессе в соответствии с Конституцией США, — напомнили президенту в возглавляемом демократами комитете. — И что вам следует прочитать Закон о военных полномочиях. И что ты не диктатор».

Как сообщало ИА Регнум, в опубликованном ранее Twitter-сообщении Трамп рекомендовал Конгрессу США рассматривать «эти сообщения в медиа» как его уведомления о военных действиях в отношении Ирана, хотя, по мнению президента, таковые и не требуются.

Напомним, согласно Закону о военных полномочиях, в случаях когда военное присутствие США существенно расширяется без объяления войны, у президента США возникает обязанность в течение 48 часов предоставить отчет в письменном виде спикеру Палаты представителей (в настоящее время Ненси Пелоси) и временному президенту Сената США (в настоящее время Чак Грассли).

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