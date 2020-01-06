Луганск, , 04:04 — REGNUM О гибели трех военнослужащих ВСУ при бегстве от Народной милиции ЛНР сообщил 5 января «Луганский информационный центр» со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

Как сообщил представитель пресс-службы ведомства Иван Филипенко, военнослужащие 72 бригады ВСУ были обнаружены правоохранителями ЛНР в Золотом-4. Киевских силовиков с признаками алкогольного опьянения увидели выходящими из местного кафе. В попытке скрыться от милиции, боевики пытались покинуть населенный пункт на грузовике ГАЗ-66 с военными номерами, и, уходя от преследования, заехали на собственное минное поле, где и подорвались.

В результате инцидента погибли трое солдат ВСУ, еще один получил ранения. «Однако, чтобы не портить статистику в канун рождественского сочельника, командир 72-й бригады принял решение доложить в штаб ОТГ «Север» об одном погибшем», — заявил Филипенко.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного боевика ВСУ в районе Золотого.

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