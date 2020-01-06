Берлин, 6 января 2020, 03:42 — REGNUM Лидеры Германии, Франции и Великобритании выразили беспокойство в связи с очередным сокращением обязательств, взятых на себя Ираном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, говорится в распространенном бундестагом совместном заявлении, копию которого приводит в Twitter его официальный представитель Штеффен Зайберт.
Сообщается, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировали на решение Тегерана снять с себя очередные обязательства по СВПД после выполненного США убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Европейские лидеры предостерегли Иран от действий, «которые не соответствуют ядерному соглашению».
Ранее стало известно, что Тегеран принял решение о снятии с себя последних обязательств о замораживании ядерных исследований для военных целей.