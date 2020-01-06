Загреб, , 03:12 — REGNUM Бывший премьер-министр Хорватии Зоран Миланович победил во втором туре президентских выборов, набрав на 5% голосов больше, чем его соперница действующий президент страны Колинда Грабар-Китаович, сообщает Total Croatia News.

По данным избиркома по результатам обработки 99,85% голосов, Миланович набирает 52,7% голосов избирателей, а Грабар-Китарович — 47,3%.

Миланович уже обратился к избирателем с речью, в которой отметил, что несмотря на то, что существует много людей, которые не голосовали за него, он намерен стать президентом всех граждан страны и «вести диалог, осознавая, что мы разные».

Напомним, лидер оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Миланович занимал пост премьер-министра страны с 2011 по 2016 год. Первый тур выборов главы государства прошел 22 декабря.

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