Вашингтон, , 02:50 — REGNUM В случае любой агрессии Ирана в отношении граждан США или американских объектов ответ США будет быстрым, а может даже и непропорциональным. Соответствующую публикацию в Twitter президент США Дональд Трамп назвал уведомление Конгрессу США.

Президент США подчеркнул, что официальное уведомление в таких случаях не требуется.

Напомним, поводом для очередного витка обострения ирано-американских отношений стало убийство ВВС США иранского высокопоставленного военного Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. В Тегеране убийство назвали террористическим актом. Серьезную обеспокоенность данным действием выразили власти ряда стран. Между тем в Великобритании заявили о том, что у США есть право убивать иностранных граждан, в случае если они представляют угрозу.