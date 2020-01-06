Вашингтон, , 02:21 — REGNUM Судебные процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа должен быть начат в ближайшее время, даже если это потребует изменения процедуры, заявил глава судебного комитета сената США республиканец Линдси Грэм, сообщает 6 января Reuters.

«С этим нужно покончить в январе», — поставил цель Грэм, подчеркнув, что любое затягивание дела лишает президента США противостоять обвинениям, а кроме того препятствует работе конгресса, у которого есть дела и помимо импичмента Трампу.

«Моя цель — начать этот процесс в ближайшие дни, — заявил глава судебного комитета. — Если мы не получим статьи на этой неделе, тогда нам нужно взять дело в свои руки и изменить правила«.Напомним, Палата представителей проголосовала за решение о начале процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа еще в прошлом месяце. Однако председатель палаты Нэнси Пелоси до сих пор не отправила материалы дела в сенат, где окончательное решение будет принято в рамках судебного заседания.