Вашингтон, , 01:02 — REGNUM В госдепартаменте США заявили о разочаровании решением иракских властей о выводе иностранного военного контингента с территории страны и потребовали его пересмотра. Об этом заявила официальный представитель ведомства Морган Ортагус, передает Reuters.

По словам Ортагус, Вашингтон ожидает от Багдада дальнейших разъяснений по поводу принятого решения.»Мы настоятельно призываем иракских лидеров пересмотреть важность продолжающихся экономических отношений и отношений в области безопасности между двумя странами и дальнейшего присутствия глобальной коалиции для разгрома ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января иракский парламент на экстренном заседании одобрил резолюцию о выводе иностранного военного контингента с территории страны. Позже это президент Ирана Хасан Рухани назвал это решение «началом стабилизации в регионе».

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