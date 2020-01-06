Дмитрий Орлов, 6 января 2020, 14:00 — REGNUM Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук
1. Федеральная политика в отношении регионов
Среди проблем, которые с большой вероятностью будут находиться в центре особого внимания федеральной власти в 2020 году, логично выделить несколько ключевых.
Во-первых, особое внимание к контролю за реализацией нацпроектов. Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции призвал «усилить и детализировать» личную ответственность руководителей в этой сфере. Такие задачи предполагают более жесткий и регулярный контроль Центра за ситуацией — недаром президент на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам назвал неправильным подход, при котором «деньги выделены, и на этом наши федеральные коллеги в ведомствах считают отношения с коллегами в регионах завершёнными». Но решение такой задачи предполагает и вовлечение граждан на местах в осуществление функций контроля. Говоря об уровне информированности жителей о реализации нацпроектов, президент призвал не только выделить средства на информационное сопровождение таких программ, но и наладить «постоянный контакт с гражданами и общественными объединениями». Нацпроекты становятся важной составляющей новой социальной повестки, с которой выступает руководство страны, и поэтому можно ожидать масштабного усиления мер контроля за социальной сферой в 2020 году.
Во-вторых, поддержка учреждений первичного звена системы здравоохранения. Этой проблеме в декабре было уделено внимание и в ходе большой пресс-конференции президента, и на заседании Госсовета по аграрной политике, и в рамках «Разговора с Дмитрием Медведевым».
В-третьих, значимой становится повестка, связанная с празднованием 75-летнего юбилея Победы. Например, в ходе встречи президента с главами палат Федерального Собрания Валентина Матвиенко подчеркнула необходимость не только внешнеполитической, но и «домашней работы» в рамках решения этой задачи, а сам Владимир Путин отметил, что в поддержке ветеранов «эффективность многократно повышается, если каждый депутат, каждый руководитель на местном уровне, на региональном… занимается той или другой проблемой лично». Такие приоритеты предполагают более высокую степень личной ответственности муниципальных и региональных руководителей в случае любых инцидентов в данной сфере — причем касающихся не только поддержки ветеранов, но и содержания памятных мест и музейных учреждений, а также реализации образовательных программ и патриотического воспитания молодежи. Это означает более жесткую реакцию Центра в случае недоработок региональных администраций в данной сфере, но дополнительно стимулирует губернаторов и глав муниципальных образований к взаимодействию с общественными организациями и депутатами различных уровней.
В-четвертых, развитие сельских территорий. Значительная часть дискуссии в ходе декабрьского заседания Госсовета по вопросам аграрной политики и часть вопросов в ходе встречи президента с представителями общественности в Адыгее была посвящена этой теме. Для решения этого вопроса также будет логичным сочетание более жесткого контроля Центра с привлечением общественности к независимому мониторингу ситуации в данной сфере. Показательно, что в рамках заседания Госсовета обсуждалась необходимость разработать специальную программу по развитию кадрового потенциала органов местного самоуправления сельских территорий. Это вполне согласуется с прогнозом АПЭК о значительной кадровой перезагрузке на муниципальном уровне (по крайней мере, среди руководства наиболее значимых муниципальных образований), которого можно ожидать в ближайшие годы наряду с более пристальным интересом правоохранительных органов к антикоррупционной политике в сфере местного самоуправления.
В 2020 году стоит ожидать:
новых антикоррупционных процессов в отношении влиятельных региональных и муниципальных чиновников;
роста влияния оценок эффективности выполнения нацпроектов и организации работы медицинских учреждений первичного звена для дальнейших кадровых перспектив губернаторов;
создания дополнительных площадок для взаимодействия региональных администраций с общественными организациями и повышения роли НКО, способных осуществлять независимый мониторинг реализации наиболее значимых государственных программ.
2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты
Губернаторы, вступившие в должность по итогам Единого дня голосования-2019, используют благоприятный период для укрепления своего влияния на муниципальные органы власти. Такая политика может касаться как кадровой сферы, так и перераспределения полномочий между региональными и муниципальными администрациями.
Следствием «кадрового доминирования» становятся перестановки в руководстве муниципальных образований. Так, в декабре состоялась отставка главы Оренбурга Дмитрия Кулагина, врио главы города был назначен Владимир Ильиных — — как и губернатор региона Денис Паслер, уроженец Североуральска (в 2014—2016 годах он занимал пост мэра этого города). Это назначение можно рассматривать в рамках долгосрочного тренда на перезагрузку муниципальных элит, в том числе за счет привлечения кадров из других регионов («варягов»).
Очевидно, что в 2020—2021 годах (особенно в контексте приближения парламентских выборов) наличие опыта выстраивания эффективных каналов коммуникации с жителями будет чаще учитываться при отборе кадров для перехода на должности глав администраций, — — по крайней мере, наиболее многонаселенных или экономически значимых муниципальных образований.
Примером борьбы за перераспределение полномочий от местных к региональным администрациям является подготовка соответствующего законопроекта в Липецкой области (документ был поддержан областным Советом депутатов в декабре). Инициатива предполагает передачу на областной уровень полномочий в сфере планировки территории, землепользования, застройки, градостроительной политики, а также дорог, транспорта и теплоснабжения. Этот сюжет иллюстрирует и другую закономерность — усиления публичной критики действий региональных властей со стороны представителей местных элит в субъектах, где прошли губернаторские выборы, в интервале нескольких месяцев после завершения данных кампаний. Так, скептическую оценку законопроекту о передаче полномочий дал председатель Липецкого городского совета Игорь Тиньков.
Одной из резонансных тем, которая может привлечь внимание политического класса и федеральных СМИ, в 2020 году станут внутриэлитные взаимоотношения и кадровые перестановки в Иркутской области. С учетом сложной внутриэлитной конфигурации в регионе новым руководством области выбран осторожный подход к кадровой политике. Так, на конец декабря 2019 года остались в должности многие ключевые фигуры исполнительной власти Приангарья (включая первого вице-губернатора Владимира Дорофеева и председателя правительства Руслана Болотова). Тем не менее, учитывая позиционирование врио губернатора Игоря Кобзева в качестве жесткого антикризисного управленца, до Единого дня голосования возможны резонансные отставки местных чиновников, инициированные новой командой (возможно, уже весной 2020 года).
3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ
Большая пресс-конференция Владимира Путина, кадровые перестановки, реализация крупных инфраструктурных проектов, а также проблемы распределения полномочий между региональными и муниципальными властями находятся в числе факторов, повлиявшими на позиции участников рейтинга в декабре 2019 года.
Входят в число фигурантов рейтинга врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев (65-е место) и врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн (83-е место).
Теряет позиции глава Татарстана Рустам Минниханов (перемещается с 3-го на 6-е место). Вероятно, сказываются накопленные проблемы в региональной экономике, прежде всего в нефтегазохимии и аграрном секторе, и определенно преждевременное, хотя и не демонстративное обозначение близкими к главе республики деятелями намерений Минниханова вновь выдвигаться на пост главы республики.
Укрепляются позиции губернатора Тульской области Алексея Дюмина (перемещается с 5-го на 3-е место), анонсировавшего программу реконструкции транспортной инфраструктуры региона, предполагающую, в частности, ремонт 14 мостов к 2022 году. Проект строительства нового терминала аэропорта Рощино до конца 2023 года с предполагаемым объемом инвестиций около 6 млрд рублей способствует укреплению позиций губернатора Тюменской области Александра Моора (с 6-го на 5-е место). После выделения группой банков значительных на строительство 4-го пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (на общую сумму около 35,8 млрд. рублей) усиливается влияние губернатора Московской области Андрея Воробьева (с 9-го на 7-е место).
Анонсирование строительства в международном аэропорту Уфы грузового терминала с объемом инвестиций для реализации проекта в размере около 1,3 млрд. рублей становится позитивным информационным поводом для главы Башкирии Радия Хабирова (с 13-го на 10-е место). Одобрение Владимиром Путиным проекта строительства моста через реку Лена и запуск газопровода «Сила Сибири» предопределяют усиление влияния главы Якутии Айсена Николаева (с 46-го на 43-е место). После подписания соглашения о создании в Орловской области кластера легкой промышленности укрепляются позиции губернатора региона Андрея Клычкова (с 73-го на 66-е место).
Планы выделить Ингушетии в 2020 году 1,180 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение жильем переселенцев из Чечни, а также перестановки в правительстве республики способствуют укреплению влияния главы региона Махмуда-Али Калиматова (с 61-го на 55-е место). Укрепляются и позиции главы Дагестана Владимира Васильева (с 11-го на 8-е место).
Предложение Минфина перенести реализацию проекта Нижегородского гидроузла для финансирования в том числе строительства терминала «Утренний» в Обской губе способствует ослаблению позиций губернатора Нижегородской области Глеба Никитина (с 7-го на 12-е места) и переходу в группу с очень сильным влиянием главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова (с 21-го на 19-е место). Переходит в группу с очень сильным влиянием и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко (с 23-го на 20-е место). Покидают эту группу губернатор Белгородской области Евгений Савченко (с 17-го на 24-е место), для которого негативным информационным поводом становится взрыв бытого газа в жилом доме в поселке Яковлево; глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев (с 20-го на 23-е место) — вероятно, после заявления одного из приглашенных на пресс-конференцию Владимира Путина о нарушениях прав ветеранов и инвалидов в регионе.
Переходят в группу с сильным влиянием глава Карелии Артур Парфенчиков (с 53-го на 48-е место) и Ненецкого автономного округа Вадим Цыбульский (с 54-го на 50-е место). Сохраняется нисходящий тренд для покидающего эту группу губернатора Новосибирской области Андрея Травникова (с 49-го на 58-е место).
Инициатива о введении регионального экологического стандарта приносит дополнительные политические очки губернатору Челябинской области Алексею Текслеру (с 25-го на 21-е место). Укрепляются позиции главы Ярославской области Дмитрия Миронова (с 36-е на 29-е место), заявившего о продолжении подготовки региона к Чемпионату по волейболу 2022 года несмотря на рекомендацию WADA отказаться от проведения в России крупных спортивных соревнований.
На фоне скептических оценок местной элитой подготовленного областной администрацией законопроекта о перераспределении полномочий от муниципальных к региональным властям теряет позиции губернатор Липецкой области Игорь Артамонов (с 31-го на 36-е место). По мере приближения губернаторских выборов в Калужской области развивается нисходящий тренд для главы региона Анатолия Артамонова (с 30-го на 38-е место), ставшего фигурантом информационных волн о досрочной отставке.
Глава субъекта Российской Федерации
Место в рейтинге
Место в рейтинге в ноябре
Средний балл
|Очень сильное влияние
|Собянин Сергей СемёновичМэр города Москва
1
1
8,33
|Кадыров Рамзан АхматовичГлава Чеченской Республики
2
2
7,13
|Дюмин Алексей ГеннадьевичГубернатор Тульской области
3
5
6,57
|Беглов Александр ДмитриевичГубернатор города Санкт-Петербург
4
4
6,50
|Моор Александр ВикторовичГубернатор Тюменской области
5
6
6,38
|Минниханов Рустам НургалиевичПрезидент Республики Татарстан
6
3
6,25
|Воробьев Андрей ЮрьевичГубернатор Московской области
7
9
6,13
|Васильев Владимир АбдуалиевичГлава Республики Дагестан
8
11
6,00
|Азаров Дмитрий ИгоревичГубернатор Самарской области
9
8
5,96
|Хабиров Радий ФаритовичГлава Республики Башкортостан
10
13
5,91
|Комарова Наталья ВладимировнаГубернатор Ханты-Мансийского АО — Югра
11
10
5,88
|Никитин Глеб СергеевичГубернатор Нижегородской области
12
7
5,87
|Кожемяко Олег НиколаевичГубернатор Приморского края
13
14
5,84
|Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия
14
12
5,82
|Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области
15
15
5,79
|Бречалов Александр ВладимировичГлава Удмуртской республики
16
18
5,75
|Аксёнов Сергей ВалерьевичГлава Республики Крым
17
19
5,74
|Алиханов Антон АндреевичГубернатор Калининградской области
18
16
5,70
|Артюхов Дмитрий АндреевичГубернатор Ямало-Ненецкого АО
19
21
5,67
|Лимаренко Валерий ИгоревичГубернатор Сахалинской области
20
23
5,65
|Сильное влияние
|Текслер Алексей ЛеонидовичГубернатор Челябинской области
21
25
5,61
|Никитин Андрей СергеевичГубернатор Новгородской области
22
22
5,58
|Кондратьев Вениамин ИвановичГлава администрации (губернатор) Краснодарского края
23
20
5,55
|Савченко Евгений СтепановичГубернатор Белгородской области
24
17
5,53
|Усс Александр ВикторовичГубернатор Красноярского края
25
26
5,52
|Куйвашев Евгений ВладимировичГубернатор Свердловской области
26
27
5,50
|Руденя Игорь МихайловичГубернатор Тверской области
27
24
5,49
|Старовойт Роман ВладимировичГубернатор Курской области
28
29
5,47
|Миронов Дмитрий ЮрьевичГубернатор Ярославской области
29
36
5,45
|Илюхин Владимир ИвановичГубернатор Камчатского края
30
28
5,42
|Кувшинников Олег АлександровичГубернатор Вологодской области
31
32
5,39
|Воскресенский Станислав СергеевичГубернатор Ивановской области
32
33
5,34
|Развожаев Михаил ВладимировичГубернатор города Севастополя
33
35
5,30
|Радаев Валерий ВасильевичГубернатор Саратовской области
34
34
5,28
|Игнатьев Михаил ВасильевичГлава Чувашской Республики
35
37
5,26
|Артамонов Игорь ГеоргиевичГлава администрации Липецкой области
36
31
5,23
|Гусев Александр ВикторовичГубернатор Воронежской области
37
38
5,20
|Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области
38
30
5,17
|Морозов Сергей ИвановичГубернатор Ульяновской области
39
44
5,14
|Цивилёв Сергей ЕвгеньевичГубернатор Кемеровской области
40
42
5,11
|Ведерников Михаил ЮрьевичГубернатор Псковской области
41
48
5,09
|Островский Алексей ВладимировичГубернатор Смоленской области
42
40
5,05
|Николаев Айсен СергеевичГлава Республики Саха (Якутия)
43
46
5,03
|Коков Казбек Валерьевич Глава Кабардино-Балкарской Республики
44
47
5,00
|Носов Сергей КонстантиновичГубернатор Магаданской области
45
41
4,95
|Чибис Андрей ВладимировичГубернатор Мурманской области
46
43
4,89
|Шумков Вадим МихайловичГубернатор Курганской области
47
39
4,84
|Парфенчиков Артур ОлеговичГлава Республики Карелия
48
53
4,80
|Решетников Максим Геннадьевич Губернатор Пермского края
49
45
4,73
|Цыбульский Александр ВитальевичГлава администрации Ненецкого АО
50
54
4,69
|Среднее влияние
|Белозерцев Иван АлександровичГубернатор Пензенской области
51
50
4,65
|Владимиров Владимир ВладимировичГубернатор Ставропольского края
52
55
4,63
|Бочаров Андрей ИвановичГубернатор Волгоградской области
53
56
4,61
|Паслер Денис ВладимировичГубернатор Оренбургской области
54
51
4,58
|Калиматов Махмуд-Али МакшариповичГлава Республики Ингушетия
55
61
4,55
|Бабушкин Игорь ЮрьевичГубернатор Астраханской области
56
58
4,52
|Копин Роман ВалентиновичГубернатор Чукотского АО
57
62
4,50
|Травников Андрей АлександровичГубернатор Новосибирской области
58
49
4,49
|Томенко Виктор ПетровичГубернатор Алтайского края
59
57
4,40
|Кумпилов Мурат КаральбиевичГлава Республики Адыгея
60
59
4,38
|Богомаз Александр ВасильевичГубернатор Брянской области
61
52
4,35
|Гапликов Сергей АнатольевичГлава Республики Коми
62
69
4,32
|Бурков Александр ЛеонидовичГубернатор Омской области
63
60
4,25
|Жвачкин Сергей АнатольевичГубернатор Томской области
64
65
4,23
|Кобзев Игорь ИвановичИ.о. губернатора Иркутской области
65
-
4,16
|Клычков Андрей ЕвгеньевичГубернатор Орловской области
66
73
4,00
|Ситников Сергей КонстантиновичГубернатор Костромской области
67
70
3,95
|Голубев Василий ЮрьевичГубернатор Ростовской области
68
64
3,88
|Темрезов Рашид БориспиевичГлава Карачаево-Черкесской Республики
69
67
3,86
|Васильев Игорь ВладимировичГубернатор Кировской области
70
63
3,83
|Любимов Николай ВикторовичГубернатор Рязанской области
71
66
3,70
|Никитин Александр ВалерьевичГлава администрации Тамбовской области
72
74
3,68
|Хорохордин Олег ЛеонидовичГлава Республики Алтай
73
68
3,63
|Битаров Вячеслав ЗелимхановичГлава Республики Северная Осетия-Алания
74
78
3,55
|Хасиков Бату СергеевичГлава Республики Калмыкия
75
72
3,50
|Орлов Василий АлександровичГубернатор Амурской области
76
76
3,47
|Осипов Александр МихайловичГубернатор Забайкальского края
77
75
3,45
|Фургал Сергей ИвановичГубернатор Хабаровского края
78
77
3,41
|Коновалов Валентин ОлеговичПредседатель Правительства Республики Хакасия
79
82
3,38
|Кара-оол Шолбан ВалерьевичПредседатель Правительства Республики Тыва
80
81
3,35
|Цыденов Алексей СамбуевичГлава Республики Бурятия
81
79
3,30
|Евстифеев Александр АлександровичГлава Республики Марий Эл
82
71
3,23
|Гольдштейн Ростислав ЭрнстовичИ.о. губернатора Еврейской автономной области
83
-
3,20
|Орлов Игорь АнатольевичГубернатор Архангельской области
84
83
3,17
|Сипягин Владимир ВладимировичГубернатор Владимирской области
85
85
3,13
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?
Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).
Список экспертов
Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест (ИА REGNUM), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).
АПЭК, 2019 г.