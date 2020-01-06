Найроби, , 00:40 — REGNUM В результате атаки исламистов на военную базу Кении погибло три американских солдата, еще двое получили ранения, сообщает 5 января Reuters.

Сообщается, что атака исламистов действующей на территории Сомали группы исламистов «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на аэродром Манда-Бей на острове Манда, используемый как американскими так и кенийскими военными, произошла в ночь на 5 января. В результате налета боевиков погибли военнослужащий США и два контрактника. Кроме того были ранены два сотрудника минобороны США, в тяжелом состоянии они были эвакуированы с острова на материковую часть страны.

По данным полиции Кении, во время штурка боевики уничтожили два самолета, два вертолета и несколько автомобилей США. Предположительно и боевики потеряли пять человек убитыми.

Ранее ИА REGNUM сообщало об атаке исламистов на военную базу США в Кении.

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