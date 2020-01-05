Багдад, , 23:49 — REGNUM Американское посольство в Ираке подверглось ракетному обстрелу, об этом 5 января сообщает Al Arabia.

Отмечается, что недалеко от дипломатического ведомства взорвалось по меньшей мере три снаряда. Один снаряд попал в жилой дом, есть пострадавшие.

Ответственность за обстрел пока не установлена. Он проходит на фоне акций протеста в Ираке, вызванных убийством иранского генерала Касема Сулеймани, произошедшего 3 января.

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