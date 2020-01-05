Лондон, , 23:24 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал убийство генерала Касема Сулеймани вооруженными силами США, об этом 5 января сообщается в заявлении главы британского правительства.

«Генерал Касем Сулеймани представлял угрозу нашим интересам и был ответственным за дестабилизацию ситуацию в регионе», — говорится в заявлении.

Джонсон также отметил, что любое желание Ирана отомстить приведет лишь к большему насилию в регионе.

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января ударом с американского беспилотника. Приказ об операции отдал лично президент США Дональд Трамп.

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