Вашингтон, , 23:19 — REGNUM Хуан Гуайдо является временным «главой» Венесуэлы. Об этом сообщил на странице в соцсети Twitter исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Майкл Козак, комментируя информацию об отстранении руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуайдо от занимаемой им должности.

«Хуан Гуайдо остается временным президентом Венесуэлы в соответствии с ее конституцией, — написал он. — На фальшивом заседании Национальной ассамблеи не было кворума».

Как передавало ИА REGNUM, 5 января руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо отстранили от занимаемой им должности. На вакантное место был назначен депутат Луис Парра.

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