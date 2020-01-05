Вашингтон, , 23:53 — REGNUM Международная коалиция, возглавляемая США, снижает активность в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. Об этом 5 января сообщает Al Arabia со ссылкой на свои источники.

Решение было принято командованием коалиции после резолюции парламента Ирака о запрещении военного присутствия иностранных держав на своей территории и общее ухудшение ситуации в регионе.

Напомним, 3 января ВВС США нанесли удар по автоколонне, в которой следовал и автомобиль высокопоставленного иранского военного, главы спецслужбы «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.

Генерал был убит. Президент США Дональд Трамп заявил о личной ответственности за совершенное убийство.

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