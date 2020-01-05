Бейрут, , 22:35 — REGNUM Заместитель лидера ливанской «Хезболлы» шейх Наим Кассем назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани «глупым поступком», об этом 5 января сообщает Al Arabia.

Политик подчеркнул, что после инцидента Иран и его союзники станут еще сильнее.

Кассем посетил иранское посольство в Ливане и выразил соболезнование в связи с убийством генерала.

Напомним, ливанская «Хезболла» является ближайшим союзником Ирана. Организация ведет борьбу с терроризмом в ряде стран Ближнего Востока, в частности в Сирии.

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