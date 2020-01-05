Киев, , 22:15 — REGNUM Выступление российского общественного деятеля Ирины Хакамады в рамках бизнес-форума DreamBIG отменили в столице Украины. Об этом говорится в сообщении компании Taryan Group на странице в соцсети Facebook.

«Мы хотим извиниться перед нашими гостями… — говорится в сообщении. — Мы вынуждены отказаться от ее (бизнес-тренера Ирины Хакамады) выступления».

В сообщении представителей компании говорится, что для них есть вещи, которые являются «важными и незыблемыми».

Отметим, что организаторы не назвали конкретную причину разногласий.

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