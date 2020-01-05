Каракас, , 22:16 — REGNUM Руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо отстранили от занимаемой им должности, вместо него на должность назначен провластный депутат Луис Парра. Об этом 5 января сообщает радиостанция Union Radio.

Отмечается, что депутаты от оппозиционных партий не поддержали присягу нового руководителя, сославшись на то, что на сессии не было необходимого кворума для принятия решения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что события последних месяцев показали, что так называемый «проект Гуайдо» в Венесуэле провалился и пора оппозиции Каракаса признать, что единственным главой страны является президент Николас Мадуро.

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