Братислава, , 21:59 — REGNUM Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини отправил послу при НАТО указание поддержать сворачивание миссии альянса в Ираке, об этом 5 января сообщает агентство TASR.

Решение последовало в ответ на постановления иракского парламента прекратить в стране присутствие иностранных военных.

«В связи с решением иракского парламента прекратить в стране иностранное военное присутствие премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини направил послу республики при НАТО в Брюсселе инструкцию, согласно которой Словакия должна поддержать предложение о завершении миссии в Ираке и возвращении военнослужащих», — цитирует агентство слова главы правительства.

Напомним, 3 января американский беспилотник нанес удар по автоколонне, двигавшейся из аэропорта Багдада. В одном из автомобилей находился генерал Касем Сулеймани. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что лично принял решение убить высокопоставленного иранского военного.

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео не исключил возможности убийства других лидеров Ирана