Багдад, , 21:46 — REGNUM Министерство иностранных дел Ирака направило жалобы в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу в связи с убийством на территории страны иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 5 января сообщает Al Arabia.

В заявлении утверждается, что действия Соединенных Штатов являются опасным нарушением суверенитета Ирака, а также нарушением условий присутствия вооруженных сил страны в Ираке.

Напомним, 3 января глава иранских спецслужб «Аль-Кудс» Касем Сулеймани был убит ударом с беспилотника, принадлежащего ВВС США. Ответственность за убийство взял на себя лично глава Белого дома Дональд Трамп.

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