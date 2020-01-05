Вашингтон, , 21:40 — REGNUM Возможный вывод войск США из Ирака не поддерживают местные жители. Об этом сообщил в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майк Помпео, комментируя решение иракского парламента.

«Мы (власти США) уверены, что народ Ирака хочет, чтобы США оставались там для продолжения кампании против терроризма», — сказал Помпео.

При этом он добавил, что официальный Вашингтон намерен делать все возможное для «защиты Америки».

Как передавало ИА REGNUM, 5 января депутаты парламента Ирака в ходе экстренного заседания проголосовали за вывод иностранных войск с территории страны.

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