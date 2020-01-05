Москва, , 21:22 — REGNUM Иракские законодатели хотели бы избежать превращения страны в «поле боя» между США и Ираном, что окончательно разрушит экономику и инфраструктуру страны. Так член Комитета Госдумы РФ по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала состоявшееся в парламенте Ирака голосование по законопроекту, предусматривающему запрет на присутствие иностранных сил и использование воздушного пространства страны, а также отзыв запроса о помощи, адресованного международной коалиции во главе с США.

При этом, считает Панина, правовые основания для американского военного присутствия в Ираке будут сведены к нулю, а прямая оккупация Ирака американскими войсками неминуемо приведёт к войне, напоминающей события во Вьетнаме, что едва ли входит в планы Дональда Трампа.

«Таким образом, американцы уже сейчас начинают расплачиваться за убийство Касема Сулеймани, теряя иракский плацдарм на Ближнем Востоке», — констатировала Панина.