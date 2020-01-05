Тегеран, , 21:16 — REGNUM Власти Ирана приняли решение о сокращении своих обязательств в рамках заключенного в 2015 году ядерного соглашения, об этом 5 января сообщают местные СМИ Ирана.

Как говорится в заявлении, Иран будет обогащать уран настолько, насколько потребуется.

Заявление последовало после убийства главы специальных сил «Аль-Кудс» Касема Сулеймани беспилотником США по прямому указанию президента страны Дональда Трампа.

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