Вашингтон, , 21:12 — REGNUM Угроза войны США с Ираном усилилась после гибели командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Об этом сообщил 5 января председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф в интервью телекомпании CNN.

«Это было безрассудное решение (президента США Дональда Трампа)», — отметил Шифф.

Как передавало ИА REGNUM, командующий спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани был убит в аэропорту Багдада 3 января. С беспилотника США был нанесен удар по его транспортному средству.

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