Маскат, , 20:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Об этом 5 января сообщил Офис президента Украины на странице в соцсети Facebook.

«Во время поездки в Оман президент Украины Владимир Зеленский встретился с … Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой, — говорится в сообщении. — Стороны обсудили укрепление отношений между странами».

Ранее ряд украинских СМИ сообщил, что 5 января главу Украины Владимира Зеленского заметили отдыхающим на побережье Оманского залива недалеко от города Маската.

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